Massimiliano Cremona fermato dal vento, annullata la prova Mondiale in Polonia.

A causa del forte vento presente in tutte le giornate, di prova e di gara, gli organizzatori hanno dovuto alzare bandiera bianca e annullare la prima prova del Campionato Mondiale di Motonautica in programma questo fine settimana a Znin in Polonia. C’era attesa per la prestazione d’esordio stagionale, nella classe F250, del tre volte campione del Mondo Massimiliano Cremona della Motonautica San Nazzaro – C&B Racing Team ASD.

In Polonia era invece assente Alex Cremona, per problemi alla schiena. Il campione piacentino a giorni riprenderà gli allenamenti e il lavoro con il team per ritornare alle competizioni agonistiche, dopo due anni di stop, rinnovando il duello con il fratello Massimiliano e i piloti più competitivi della F250.