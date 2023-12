Mense scolastiche a Piacenza, i rappresentati di “Genitori per Menù sano” incontrano Tarasconi, Dadati e Maserati dell’Ausl – AUDIO

Mense scolastiche a Piacenza, incontro tra una rappresentanza del gruppo “Genitori per Menù sano”, che nelle settimane scorse aveva raccolto oltre 500 firme contro la modifica del menù delle mense scolastiche, paventata sulla stampa dal Comune di Piacenza e la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, l’assessore Mario Dadati, il direttore di Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Piacenza Marco Maserati e altri funzionari di Ausl e Comune.

Mense scolastiche a Piacenza L’incontro

“Abbiamo richiesto un incontro con il Sindaco, l’Assessore Dadati e i funzionari di Comune e Ausl responsabili dei servizi di ristorazione – ha raccontato Patrizia Rancati rappresentate di Genitori per menù sano – con lo scopo di ribadire come la metodologia messa in atto dall’amministrazione comunale e dall’Ausl per far fronte allo spreco alimentare fosse a nostro avviso da censurare. Siamo perfettamente consapevoli e concordi del fatto che lo spreco alimentare nelle scuole sia un tema di altrettanta importanza, ma crediamo che la soluzione messa in atto non sia la strada giusta, ossia quella di sacrificare proteine vegetali e verdura sostituendoli con pasta al burro e con proteine di origine animale.

Audio intervista con Patrizia Rancati

Mense scolastiche a Piacenza educazione alimentare

“Crediamo che sia fondamentale l’educazione alimentare – continua Rancati – che negli ultimi anni porta ad un consumo sempre più graduale delle proteine vegetali considerate più sane rispetto a quelle animali, abbiamo portato all’attenzione dei presenti alcune nostre proposte prendendo anche spunto da alcuni menu scolastici delle province di Parma e Cremona, che agiscono sulla modalità di preparazione di quei piatti generalmente meno graditi ai bambini. Abbiamo fatto proposte concrete come ad esempio, sostituire la pasta al cavolfiore, la pasta integrale e i legumi non eliminando gli ingredienti ma cucinandoli e rendendoli appetibili.

Mense scolastiche a Piacenza cambiamenti

“Ad oggi il menù ufficiale resta quello in vigore da settembre scorso – dice Rancati – modifiche ufficiali ad oggi non ce ne sono state, abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte dei tecnici che si sono seduti al tavolo che fino a Gennaio il menù resterà lo stesso salvo qualche modifica spot dovuta magari ad una mancata consegna di alcune derrate alimentari”.

Mense scolastiche a Piacenza domande e risposte

“Nel corso dell’incontro – ancora Rancati – abbiamo fatto domande un po’ più specifiche, non abbiamo ricevuto risposte chiare e precise. Abbiamo chiesto rassicurazioni se il menu fosse modificato a gennaio ci sarebbe la stessa varietà di pietanze proposte?”

Mense scolastiche a Piacenza campagna di educazione alimentare

“Tra le richieste avanzate – segnala Rancati – anche quella di promuovere incontri di educazione alimentare per i genitori perchè un’altra questione che è emersa durante l’incontro è che purtroppo molte famiglie hanno a caa un regime alimentare non adeguato e non corretto. Agire quindi sulle famiglie diventa una scelta fondamentale”. Ci piacerebbe avere occasioni di confronto anche con le dietiste dell’Ausl che all’incontro non c’erano”.

La precisazione

“Speriamo che sia chiaro come questo gruppo di genitori auto organizzato ma con tanta voglia di migliorare i menù scolastici e la cultura attorno alla sana ed equilibrata alimentazione voglia esser lasciato in disparte rispetto a qualsiasi polemica politica.”