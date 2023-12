Iris il fiore di Natale, torna la cena benefica per l’Hospice la Casa di Iris promossa da Piacenza Expò -AUDIO

Iris il fiore di Natale, è per giovedì 7 dicembre, torna così, la cena benefica promossa da Piacenza Expò. Un rito, dedicato all’ Hospice la Casa di Iris, che ha avuto un incremento di partecipanti sempre crescente. Quest’anno si svolgerà all’interno del padiglione 3 per aumentare la capienza di posti disponibili per coloro che vorranno partecipare, le iscrizioni vanno fatte entro lunedì 4 dicembre alle ore 12.

Iris il fiore di Natale un evento speciale

“Si tratta di una serata speciale, a conclusione dell’anno fieristico – anticipa il Presidente di Piacenza Expò Giuseppe Cavalli – per il terzo anno consecutivo, ci troviamo ad organizzare questo evento. La prima volta è stato due anni fa, abbiamo devoluto in quella occasione a questa struttura meravigliosa che è la Casa di Iris, seimila euro, lo scorso anno ottomila e per quest’anno contiamo e speriamo di fare meglio.

Audio intervista al Dott. Giuseppe Cavalli

Iris il fiore di Natale nuova location

“Piacenza Expò a fine anno organizza ancora questo evento – racconta Giuseppe Cavalli – lo scorso anno abbiamo avuto 300 partecipanti, numero raggiunto dalle iscrizioni già arrivate ai nostri uffici, ma noi ci auguriamo di incrementare, per questo anche la location è stata modificata, lo scorso anno eravamo nella galleria, quest’anno saremo nel padiglione 3 per avere più spazio per coloro che vorranno partecipare e che ancora non hanno prenotato”.

Iris il fiore di Natale la serata

“I tavoli saranno da 8/10 posti, saranno – anticipa Cavalli- presenti le istituzioni del territorio, ricordo che comunque si tratta di un appuntamento aperto a tutti, perché si tratta di una serata della fratellanza e del sociale, ci scambieremo gli auguri. Segnalo anche la presenta di un piacevole intrattenimento musicale. E’ un appuntamento a cui teniamo davvero molto e che corona per Piacenza Expò un anno di lavoro”.

Un bilancio sull’attivitò di Piacenza Expò

“Il bilancio di questi ultimi sei mesi è stato veramente ottimo – indica Giuseppe Cavalli – e il primo ringraziamento va a tutti i miei collaboratori che hanno gestito questa seconda metà dell’anno, abbiamo inanellato parecchi successi, a partire da GeoFluid che ha avuto un anno importantissimo, è stata un’edizione da record, sia dal punto di vista degli espositori che dei visitatori. Successo bissato da Gis Giornata italiana del sollevamento, che ha avuto un grande incremento di pubblico, espositori e di trattative e scambi commerciali. Questi due eventi dedicati all’edilizia pesante, confermano che Piacenza è leader indiscussa in Europa“.

“Altro evento di successo è stata la Fiera dei vini, partita dopo la separazione dal FIVI, ha avuto un successo enorme, oltre 250 aziende vitivinicole iscritte, oltre ottomila visitatori, tantissimi i feedback arrivati alla fine, hanno partecipato visitatori da tutta Italia. Con Lego la fiera del mattoncino possiamo parlare di un altro grande successo oltre ottomila cinquecento le presenze di visitatori al padiglione 2. Tanta creatività e tanto impegno da parte degli espositori ci hanno fatto porre le basi per l’edizione dell’anno prossimo che si allargherà al padiglione 1.

“Piacenza Expò si è lasciata alle spalle la pandemia che aveva creato non poche difficoltà. Quest’anno abbiamo dimostrato con i fatti, e lo farò alla presentazione del bilancio più che positivo ai nostri soci, che abbiamo le potenzialità per tutto il territorio e per l’economia piacentina riversando, e vi do una piccola anteprima, sul territorio 230 mila visitatori e oltre 2 mila cinquecento espositori che hanno attraversato i padiglioni di Piacenza Expò”.

Informazioni e Prenotazioni

Per partecipare a Iris il fiore di Natale è possibile chiamare lo 0523 602711 oppure 320 6121733 oppure attraverso la mail commerciale3@piacenzaexpò.it entro lunedi 4 dicembre alle 12.