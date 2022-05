Riscoprire le tradizioni del territorio piacentino, Mercanti di Qualità a Travo il 15 maggio

Con i Mercanti di Qualità si riscoprono le tradizioni del territorio piacentino. Appuntamento a Travo, in Val Trebbia domenica 15 maggio 2022 dalle 8 30 alle 19 30.

Grazie ai banchi che espongono l’eccellenza italiana, si può rinnovare la propria abitazione attraverso l’oggettistica e l’artigianato, oppure grazie alla grande scelta di fiori e piante e di biancheria per la casa.

Inoltre si può seguire la moda con le ultime tendenze di abbigliamento firmato, calzature e intimo. Anche il palato non è da meno per la qualità dei prodotti gastronomici proposti.

Quella con i Mercanti di Qualità a Travo è una domenica dedicata alle famiglie, infatti per i bambini alle ore 16 è previsto tanto divertimento nell’isola delle Bolle.

Tra le tante cose da scegliere in questa giornata di festa a Travo, c’è anche la possibilità di fare un’interessante visita al Parco Archeologico.



Informazioni

Facebook Mercanti di Qualità Piacenza.