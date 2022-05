Domenica 08 maggio è in programma a Travo la seconda edizione di Trebbia Divino. Un percorso di degustazione con i Vini di eccellenza della Val Trebbia.

Durante la giornata si potranno conoscere le 13 aziende che si distinguono per la qualità

della produzione vitivinicola locale.

Trebbia Divino si tiene dalle 10.30 alle 18.00 in Piazza Trento a Travo.

L’evento è organizzato dalla locale Pro Loco e dall’Amministrazione Comunale.

Seconda edizione di Trebbia Divino, a Travo domenica 8 maggio