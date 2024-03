Monete sparite dai distributori di alimenti e bevande, denunciati due giovani

Sparirono le monete dai distributori di alimenti e bevande. Due denunciati.

Due giovani sono stati individuati come presunti responsabili del furto di denaro da alcuni distributori automatici di bibite e bevande a Piacenza. Le indagini dei carabinieri della Stazione di Piacenza Levante hanno portato alla denuncia per concorso in furto aggravato.

Tra il 5 e il 19 gennaio 2024 erano stati messi a segni almeno una decina di furti di monetine, prelevate dai distributori in via Alberoni, via Colombo e sul corso Vittorio Emanuele, ai danni di una società con sede legale a Cremona. Le indagini dei carabinieri della Levante hanno portato ora ai presunti responsabili del reato.

Si tratta di due giovani : un 23enne ed un 18enne, residenti in città. Ad accorgersi dell’ammanco di monetine e quindi del furto, per un totale di circa 2000 euro, era stato il titolare della ditta che gestisce i locali dove sono ubicati i distributori automatici, scoprendo delle anomalie alla gettoniera. I video estrapolati dal sistema di video sorveglianza presente nei locali ha permesso di ricostruire come operando sul dispositivo meccanico interno alle macchinette i due giovani coinvolti riuscivano a favorire la fuoriuscita di monetine. Sono stati quindi denunciati per concorso in furto aggravato.