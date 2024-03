Mostra dedicata ai dinosauri al Museo di Storia Naturale aperta dal 22 marzo al 13 maggio

Aprirà i battenti venerdì 22 marzo, per restare aperta al pubblico sino a lunedì 13 maggio, la mostra “Dopo 13 anni sono tornati… in formato ridotto!”, dedicata ai dinosauri e allestita presso la sede del Museo di Storia Naturale in via Scalabrini 107.

Curata da Linda Mazzoleni e Annarita Volpi, la mostra comprende disegni delle creature giganti appartenute a un passato lontanissimo realizzati da Marco e Mattia Boetti, nonché reperti delle collezioni private di Tullio Gobbi e Girolamo Lo Russo.

L’esposizione è visitabile negli orari di apertura del Museo: da martedì a domenica dalle 9.30 alle 12.30, nonché nei pomeriggi di sabato e domenica dalle 15 alle 18. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0523 334980.