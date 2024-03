Perdono il controllo della moto e finiscono in un fossato, due feriti nei pressi di Travo

Perdono il controllo della moto e finiscono in un fossato. L’incidente è accaduto questa sera lungo la strada che collega Travo a Statto, nei pressi di località Buelli.

Un uomo e una donna, 62 e 58 anni, stavano viaggiando in sella a una moto quando, per motivi da chiarire, hanno perso il controllo del mezzo. Dopo aver sbandato sono caduti rovinosamente in un fossato a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino che hanno raggiunto i due feriti per poi affidarli alle cure del 118. I sanitari hanno condotto l’uomo al pronto soccorso di Piacenza, mentre la donna, risultata più grave, ha raggiunto l’ospedale Maggiore di Parma a bordo dell’eliambulanza.

Non si troverebbe comunque in pericolo di vita. Dei rilievi del caso si è occupata la polizia stradale.