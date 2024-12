Motociclista infortunato tra i boschi di Bobbio, soccorso in elicottero

Poco prima delle ore 14 la stazione monte Alfeo si è attivata per un motociclista che si è infortunato lungo la via del Sale (sentiero 101) in località Schiavi nel comune di Bobbio (PC).

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna hanno raggiunto il luogo dell’incidente, a piedi e con il mezzo fuoristrada, mentre è stato attivato EliPavullo per l’evacuazione del paziente che nella caduta aveva riportato un trauma ad una spalla.

Una volta giunto sul posto l’elisoccorso ha sbarcato tramite verricello il Tecnico di elisoccorso del CNSAS che ha poi recuperato a bordo l’infortunato per trasportarlo al Passo della Crocietta (sopra l’abitato di Cicogni). Lì lo hanno affidato all’ambulanza che lo ha preso in carico. Sul posto erano presenti anche i sanitari dell’auto infermieristica di Bobbio e la Pubblica di Travo.