Seconda tappa del Campionato Mondiale di Motonautica F250, sfida per la vetta tra Alex Cremona e l’ungherese Bodor

il campione piacentino Alex Cremona in gara in Ucraina

Domenica 29 agosto a Ternopil in Ucraina è in programma la seconda tappa del Campionato Mondiale di Motonautica delle classi F 500, F 250 e F 125. Attesa per la gara del campione piacentino Alex Cremona, dopo i progressi dimostrati nel Campionato Europeo, impegnato nella F250 intitolata alla memoria del pilota Massimo Rossi scomparso in un incidente in Germania nel 2016.

“E’ una trasferta dura e lunga – spiega Alex – perché dopo questa tappa è previsto immediatamente un altro impegno in Repubblica Ceca per l’ultima prova del Campionato Mondiale. Parto leggermente svantaggiato perché occupo la terza posizione in classifica ma cercherò in ogni modo di dare battaglia all’ungherese Peter Bodor attualmente in cima alla graduatoria. Dobbiamo mettercela tutta per superarlo, cercando di vincere entrambe le prove rimaste del Campionato”

Nella F500 invece è in gara il piacentino più volte campione Giuseppe Rossi, costruttore di motori che equipaggiano gli scafi di Alex Cremona, assieme a un altro pilota italiano, Andrea Ongari. Infine desta particolare interesse anche la F125 per la prova del piacentino Mattia Ghiraldi che corre per il team C&B Racing team/ club Ass.Motonautica San Nazzaro.