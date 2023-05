Volley – La Gas Sales Piacenza U17 è Campione Regionale e sarà protagonista alle Finali Nazionali

Gas Sales Piacenza Under 17 maschile si è laureata Campione Regionale. Sarà protagonista nelle Finali Nazionali di categoria in programma a Trentino Valsugana, in provincia di Trento, dal 29 maggio al 4 giugno.

I giovani biancorossi, allenati da Stefano Gatti e Renato Barbon, nella Final Four Regionale Under 17 maschile giocata alla palestra Matilde di Canossa di Reggio Emilia davanti ad un folto pubblico hanno superato in semifinale la Pallavolo Bologna per 3-2 (25-18, 23-25, 25-21, 23-25 e 15-10). Quindi in Finale hanno affrontato la Emmeti VGModena e vinto per 3-1 (25-17, 25-18, 23-25 e 25-21). Modena in semifinale aveva avuto la meglio sulla Consar Ravenna.

Avendo vinto il titolo regionale Gas Sales Piacenza è tra le prime 16 squadre in Italia. Alla Fase Nazionale non giocherà il girone di qualificazione riservato alle seconde classificate nelle Finali Regionali.

Al termine della Finale Regionale le premiazioni delle due squadre e l’assegnazione dei premi individuali: miglior giocatore Manuel Zlatanov, migliore libero Russell Medici, miglior palleggiatore Davide Pio Fiandaca tutti di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

La rosa

Andrea Emiliani, Cristian Magagnoli, Michele Bertoli, Renato D’Angiolella, Manuel Zlatanov, Lorenzo Zanellotti, Marco Zanellotti, Davide Pio Fiandaca, Federico Luciani, Edoardo Nasi, Devid Omelchuk, Russell Medici (L), Nicholas D’Amico, Tommaso Andreatti (L). All. Stefano Gatti, Renato Barbon, dirigente accompagnatore Caterina Cambria.