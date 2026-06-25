Motonautica in Polonia F125, Ongari o Rossi?

Un’altra trasferta in Polonia, stavolta a Chodziez, per chiudere in bellezza le classi F125 e F250. E se per Max Cremona sarà più o meno una formalità assicurarsi il quinto Mondiale consecutivo, non così si può parlare in F125 dove ci sarà un duello all’ultimo respiro tra Andrea Ongari e Gabriele Rossi. Sempre più avvincente, inoltre, la classe F500 con ben tre piloti in lotta a due tappe dalla fine.

F125 – Dopo il ribaltone di Boretto Po, Andrea Ongari ha 2 punti di vantaggio su Gabriele Rossi. Un’inezia. Tanto è vero che, se Gabriele vincesse o precedesse il rivale, il titolo sarebbe proprio di Rossi junior in possesso di sei manche vinte nel corso della stagione. Luca Finotti sta alla finestra ma molto probabilmente dovrà accontentarsi del terzo posto alle spalle dei magnifici due. Ma chi tra Andrea e Gabriele metterà le mani sul Mondiale? In corsa anche Nicolò Darai e Davide Scarpa per scalare la classifica finale.

F250 – Come già più volte detto, non c’è storia su chi da anni capeggia la categoria ovvero sia Max Cremona. Il rientro alle corse del fratello Alex vale la medaglia d’argento mentre Pasquale Contento può coronare una stagione finalmente positiva piazzandosi ai piedi del podio.

F500 – Mamma mia che lotta al vertice! Marcin Zielinski è in leggera flessione, alterna prestazioni irresistibili a prove incolore. E di ciò ne hanno approfittato Erko Aabrams (che sta andando fortissimo) e il regolare Attila Havas per puntare al titolo. Lotta durissima da cui non si può estraniare il nostro Giuseppe Rossi che, forte del successo di Boretto, punta ai quartieri alti, purtroppo a ridosso del podio.

Roberto Lambri

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