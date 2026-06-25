Nikos Chiodetto di 3B Meteo: “Apice del caldo nel weekend con punte di 39 gradi a Piacenza, da luglio in arrivo aria fresca atlantica” – AUDIO 

Nikos Chiodetto di 3B Meteo: “Apice del caldo nel weekend con punte di 39 gradi, da luglio in arrivo aria fresca atlantica”. Piacenza e provincia sono tra i territori più colpiti in questi giorni da un clima particolarmente difficile, caratterizzato da alte temperature e da un tasso di umidità molto elevato. Inoltre nel fine settimana la situazione è destinata a peggiorare, con valori che potrebbero far segnare nuovi record per il mese di giugno.

Se in passato, in questo periodo, le temperature massime si aggiravano tra i 27 e i 29 gradi, oggi la media si attesta intorno ai 36 gradi, con ondate di calore sempre più intense e soprattutto più durature.

E’ proprio la lunghezza di questa ondata di caldo che sta preoccupando, anche se probabilmente ci sarà un cambio di rotta a inizio luglio. Fino a quel momento avremo ancora molte giornate di stabilità e di gran caldo, il clou dell’ondata sarà proprio questo weekend con punte di 39 gradi probabilmente anche nel piacentino. A Modena e Bologna si toccheranno invece anche i 40 gradi.

L’apice dell’ondata di calore è atteso tra ilweekend e l’inizio della prossima settimana, quando l’anticiclone africano raggiungerà la sua massima intensità sull’Italia. In questa fase si registreranno anomalie più marcate soprattutto al Centro-Nord, dove afa e caldo intenso renderanno le giornate particolarmente difficili.

Il cambiamento a inizio luglio

Probabilmente assisteremo a un graduale esaurimento o quantomeno a una parziale attenuazione, di questa intensa ondata di caldo con l’inizio di luglio. Come tutte le figure bariche, anche l’anticiclone ha un suo ciclo: nasce, si rafforza e poi tende a decadere. In questo caso potrebbe essere disturbato dall’arrivo di aria atlantica più fresca, un elemento che lascia sperare in un ridimensionamento di questa fase estrema e nel ritorno di qualche temporale rinfrescante già dalla prossima settimana.

Nel frattempo, però, ci attendono ancora 7-8 giorni difficili, con temperature molto elevate. E non è solo l’Italia a soffrire: in questi giorni la zona più colpita è stata l’Europa occidentale, con picchi di 42-43°C in Francia e numerosi record di caldo abbattuti. Anche l’Inghilterra sta vivendo valori eccezionali, con 36-37°C registrati a Londra.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy