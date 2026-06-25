Nikos Chiodetto di 3B Meteo: “Apice del caldo nel weekend con punte di 39 gradi a Piacenza, da luglio in arrivo aria fresca atlantica” – AUDIO 

Nikos Chiodetto di 3B Meteo: “Apice del caldo nel weekend con punte di 39 gradi, da luglio in arrivo aria fresca atlantica”. Piacenza e provincia sono tra i territori più colpiti in questi giorni da un clima particolarmente difficile, caratterizzato da alte temperature e da un tasso di umidità molto elevato. Inoltre nel fine settimana la situazione è destinata a peggiorare, con valori che potrebbero far segnare nuovi record per il mese di giugno.
Se in passato, in questo periodo, le temperature massime si aggiravano tra i 27 e i 29 gradi, oggi la media si attesta intorno ai 36 gradi, con ondate di calore sempre più intense e soprattutto più durature.
E’ proprio la lunghezza di questa ondata di caldo che sta preoccupando, anche se probabilmente ci sarà un cambio di rotta a inizio luglio. Fino a quel momento avremo ancora molte giornate di stabilità e di gran caldo, il clou dell’ondata sarà proprio questo weekend con punte di 39 gradi probabilmente anche nel piacentino. A Modena e Bologna si toccheranno invece anche i 40 gradi.
L’apice dell’ondata di calore è atteso tra ilweekend e l’inizio della prossima settimana, quando l’anticiclone africano raggiungerà la sua massima intensità sull’Italia. In questa fase si registreranno anomalie più marcate soprattutto al Centro-Nord, dove afa e caldo intenso renderanno le giornate particolarmente difficili.
Il cambiamento a inizio luglio
Probabilmente assisteremo a un graduale esaurimento o quantomeno a una parziale attenuazione, di questa intensa ondata di caldo con l’inizio di luglio. Come tutte le figure bariche, anche l’anticiclone ha un suo ciclo: nasce, si rafforza e poi tende a decadere. In questo caso potrebbe essere disturbato dall’arrivo di aria atlantica più fresca, un elemento che lascia sperare in un ridimensionamento di questa fase estrema e nel ritorno di qualche temporale rinfrescante già dalla prossima settimana.
Nel frattempo, però, ci attendono ancora 7-8 giorni difficili, con temperature molto elevate. E non è solo l’Italia a soffrire: in questi giorni la zona più colpita è stata l’Europa occidentale, con picchi di 42-43°C in Francia e numerosi record di caldo abbattuti. Anche l’Inghilterra sta vivendo valori eccezionali, con 36-37°C registrati a Londra.