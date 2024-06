Motori – 24 Ore di Le Mans, trionfa ancora la Ferrari con il team piacentino AF Corse

Un altro storico trionfo Ferrari – il secondo consecutivo – in collaborazione con il team piacentino AF Corse di Amato Ferrari alla mitica 24 Ore di Le Mans, la gara di endurance più famosa al mondo. A tagliare per prima il traguardo la 499P numero 50 condotta da Nicklas Nielsen (equipaggio completato da Antonio Fuoco e Miguel Molina). Per la Ferrari si tratta dell’undicesima vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans, bissando quella dello scorso anno. Un sodalizio consolidato quello tra il cavallino rampante e Amato Ferrari Corse, dal quale sono nati gran parte dei successi GT degli anni recenti e tutti quelli ottenuti nel World Endurance Championship (WEC).

