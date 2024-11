Natale a Bobbio 2024, sabato 30 novembre scatta la caccia a Babbo Natale, continua la collezione dei timbri per la ricca lotteria di Natale -AUDIO

Natale a Bobbio 2024, sabato 30 novembre alle ore 15.30, tutti i bambini chiamati in aiuto di Cannella e Zenzero, i fidati elfi di Babbo Natale per cercare il loro capo che è stato rapito. Oltre alla caccia al grande vecchio ci saranno laboratori creativi e una Baby Dance finale. Intanto è gia partita ( il 1 novembre) la collezione dei timbri per riempire la cartolina della lotteria di Natale che vi manderà in viaggio.

Natale a Bobbio 2024, la caccia a Babbo Natale

“L’associazione commercianti di Bobbio –racconta Simona Nobile rappresentante dell’Associazione commercianti e operatori città di Bobbio – ha ricevuto direttamente dalla Lapponia, un SOS per avvisarci che è scomparso, forse rapito Babbo Natale. Quindi sabato 30 novembre abbiamo organizzato una caccia a Babbo Natale, per ritrovarlo. I bambini saranno trasformati in piccoli elfi e collaboreranno con Zenzero e Cannella,che sono gli elfi fidati di Babbo Natale, a ritrovarlo, cercando gli indizi nelle nostre attività del centro”.

Intervista con la Rappresentante Associazione Commercianti Simona Nobile

Natale a Bobbio 2024, come partecipare

“Basta presentarsi in piazza Duomo – spiega Simona Nobile – si comincia alle 15.30, la giornata poi si svilupperà anche su laboratori. La caccia al tesoro, terminerà poi nel tardo pomeriggio con una grande baby dance, dove se Babbo Natale verrà ritrovato raccoglierà le letterine dei bambini che le avranno preparate”.

Natale a Bobbio 2024, tutt le attività sono gratuite

“Ci tengo a precisare – ancora Nobile – le attività di sabato che riguardano la ricerca di Babbo Natale, sono tutte assolutamente gratuite”.

Natale a Bobbio 2024, la grande lotteria di Natale

“Abbiamo rinnovato la nostra lotteria Natale a Bobbio – anticipa Nobile – perché visto il successo dello scorso anno abbiamo deciso di riproporla e devo dire che c’è grande entusiasmo da parte dei clienti, ma anche da parte di chi capita occasionalmente nella nostra città.In sintesi, a fronte di 25 euro di spesa, viene timbrata una cartolina. Bisogna collezionare cinque timbri di attività diverse, negozi, pizzerie, ristoranti, siamo circa settanta, inquadrando un QR code che trovate stampato che forniamo l’elenco delle attività aderenti, una lista dettagliata. La cartolina deve essere imbucata nell’urna che si trova in un point che abbiamo predisposto in città”.

Il montepremi

“Il monte premi – ancora Nobile – è composto da quattro buoni da spendere in agenzia viaggio del valore di 2.500, 1.700 e circa 400 euro. La raccolta è partita alla grandeabbiamo avuto tanti riscontri dai clienti”

Informazioni

Ricordiamo che c’è tempo fino al 5 gennaio per fare gli acquisti e collezionare i timbri, giorno dell’estrazione dei premi messi in palio. Info sui sociale dell’associazione