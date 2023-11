No alla violenza sulle donne: le iniziative a Fiorenzuola fino al 25 novembre

Sono tre le iniziative promosse dal Comune in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che ricorrerà sabato 25 novembre 2023.

IL CONCERTO “IL MIO CANTO LIBERO”

Si parte giovedì 23 novembre, alle 21, nel Teatro “Giuseppe Verdi”, che ospiterà “Il mio canto libero”, concerto benefico del cantante Matteo Casali e del chitarrista Gianmarco Mento: l’evento è co-organizzato dal Comune di Fiorenzuola d’Arda e dall’Associazione Cna Impresa Donna Piacenza, nell’ambito del progetto “Red Friday”, giunto alla seconda edizione e incentrato sull’assistenza nei confronti delle donne che subiscono maltrattamenti fisici o psicologici e non hanno la possibilità economica di usufruire di assistenza terapeutica e legale. A realizzare il progetto è la stessa Cna in collaborazione con lo studio multiprofessionale “Le connessioni” di Fiorenzuola d’Arda.

Sarà possibile prenotare il proprio posto in Teatro, per la serata di giovedì 23 novembre, al numero 335-8128837 o alla mail milabetta@gmail.com.

IL READING POETICO “INIZIAMO DALLE PAROLE”

Sabato 25 novembre, alle 10.30, nell’Auditorium comunale “San Giovanni”, presso la sede municipale, spazio invece all’iniziativa “Iniziamo dalle parole”, reading poetico in cui saranno celebrate le donne: protagonisti dell’evento saranno gli studenti della classe 3° F della scuola secondaria “Gatti” di Fiorenzuola d’Arda, supportati dalla docente Emanuela Tanzi, e Mino Manni, attore e direttore della stagione teatrale del Teatro “Verdi”. L’evento è organizzato dalla Biblioteca comunale “Mario Casella” di Fiorenzuola d’Arda.

IL PROGETTO “ATLANTE DELLE EMOZIONI”

Verrà quindi eseguito, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Sex and the City”, il progetto “Atlante delle emozioni. Una mappatura di Fiorenzuola a partire da sé”, consistente nella realizzazione di diverse tappe partecipative di sensibilizzazione sulle tematiche di genere nello spazio pubblico, in dialogo con i ragazzi e le ragazze tra i 13 e 18 anni di Fiorenzuola d’Arda, studenti dell’istituto di istruzione secondaria superiore “Mattei”. Il progetto consisterà di due momenti: una conferenza – in calendario proprio il 25 novembre – dal titolo “Uno sguardo di genere sulla città”, in cui verrà approfondito il tema dell’urbanistica di genere: seguirà una serie di workshop che consentiranno di indagare, insieme agli studenti partecipanti, la reazione emotiva suscitata da alcuni luoghi della città, al fine della creazione di piccoli racconti personali e della composizione dell’”Atlante delle emozioni” di Fiorenzuola.

LE PAROLE DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI



“Attraverso tre iniziative significative sotto l’aspetto culturale, la nostra Amministrazione comunale è lieta ed orgogliosa di sostenere la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, una piaga dei nostri tempi purtroppo ancora lontana dall’essere sconfitta, come dimostrano i casi quotidiani di cronaca sul tema”, hanno commentato il Sindaco Romeo Gandolfi; il Vicesindaco ed Assessore alle pari opportunità Paola Pizzelli, e gli Assessori Massimiliano Morganti (cultura) ed Elena Grilli (Pubblica istruzione). “Grazie pertanto a Cna Impresa Donna Piacenza ed allo studio multiprofessionale «Le connessioni», con cui si rinnova la collaborazione già intrapresa lo scorso anno nell’ambito di un progetto di assoluta rilevanza sul nostro territorio; agli studenti della 3° F della scuola secondaria e a Mino Manni, che presenteranno in Auditorium un significativo reading poetico dedicato all’importanza di rispettare ed onorare le donne, ed all’associazione «Sex and the City», che proporrà agli studenti del «Mattei» un interessante progetto legato al tema dell’urbanistica di genere, per portare le giovani generazioni alla conoscenza della nostra città dal punto di vista delle dinamiche e dei bisogni dei diversi generi, e delle emozioni trasmesse dai luoghi della nostra quotidianità”.