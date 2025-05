Giornata del rene, martedì 13 maggio il team di Nefrologia e dialisi in piazza Cavalli per visite e consulti gratuiti

Domani, martedì 13 Maggio 2025 dalle 9 alle 17, all’ombra di Palazzo Gotico si svolgerà una giornata di prevenzione alle malattie renali con il team di professionisti di Nefrologia e dialisi. La giornata è organizzata dall’Azienda Usl in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Piacenza, che ha concesso l’utilizzo di piazza Cavalli, per celebrare la dodicesima Giornata mondiale del rene con Piacenza, come sempre, attivamente coinvolta nella promozione della diagnosi precoce e nella protezione della salute renale. Visite e consulti sono gratuiti senza bisogno di prenotazione.

Parola d’ordine “prevenzione”

“Ancora una volta saremo a disposizione delle persone per fare prevenzione e dare informazioni sulle malattie renali croniche la cui prevalenza nella popolazione adulta è stimata attorno al 10% – sottolinea Roberto Scarpioni, direttore del reparto di Nefrologia e dialisi – Questo significa che circa 1 persona su 10 è affetta da una patologia renale, talvolta senza saperlo.”

“Le malattie renali, infatti, sono in aumento a livello globale, con una crescente incidenza dovuta all’aumento dei fattori di rischio come diabete, obesità e ipertensione, nonché all’invecchiamento della popolazione. Si stima che circa 850 milioni di persone nel mondo siano colpite da malattia renale cronica, una patologia che, se diagnosticata tardi o non trattata, può progredire con gravi complicanze ed è associata ad una elevata mortalità, per lo più secondaria a malattie cardio-vascolari. Purtroppo, anche Piacenza registra un aumento delle malattie renali”.

La diagnosi precoce è fondamentale

“Ecco perché diagnosi precoce e prevenzione sono fondamentali. Come fare? Aumentando l’informazione e la consapevolezza nelle persone riguardo ai fattori di rischio e alle misure preventive che possono salvaguardare la salute renale, riconoscendo i primi segni della malattia (gambe gonfie, pressione non controllata, storia di malattie renali in famiglia o di calcoli renali o infezioni recidivanti delle vie urinarie, abuso di farmaci anti dolorifici), evitando così l’evoluzione della malattia coi farmaci che oggi abbiamo a disposizione”.

Martedì 13 maggio, il team di medici e infermieri del reparto di Nefrologia e dialisi sarà a disposizione dei cittadini con una postazione informativa e di analisi nella centralissima piazza Cavalli. Gli incontri saranno gratuiti e senza necessità di prenotarsi.

Segnali da non sottovalutare

“Un appuntamento a cui teniamo molto – continua il dottor Scarpioni – per aumentare la consapevolezza sui segnali da non sottovalutare che possono indicare la presenza o l’inizio di una malattia renale. Come ogni anno i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un colloquio informativo per valutare il proprio rischio, misurare la pressione arteriosa per rilevare un’eventuale ipertensione, calcolare l’indice di massa corporea (BMI) e sottoporsi a un semplice esame delle urine che verrà eseguito in un ambiente separato e in completa privacy”.

“Sono tutti test non invasivi e veloci, che potrebbero davvero fare la differenza nella diagnosi precoce. Lo scorso anno abbiamo visitato circa 170 persone: a tutte è stata consegnata una breve relazione clinica da portare al proprio medico di famiglia. Per circa il 7-8% dei partecipanti, abbiamo suggerito di ripetere gli esami e segnalato la situazione al medico curante. Persone che, senza questa giornata, non avrebbero mai immaginato di essere a rischio”.