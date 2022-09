Spaccata in via Emilia Pavese, vetrina abbattuta con un’auto: nel bottino una bicicletta Porsche

Spaccata nella notte in un concessionario, nel bottino una bicicletta elettrica del valore di circa 8 mila euro. I fatti sono accaduti intorno alle 4 di questa mattina. I banditi hanno sfondato la vetrina del concessionario Porsche in via Emilia Pavese utilizzando una vettura come ariete. In vetrina era esposta una bicicletta elettrica firmata dal marchio tedesco, un prezioso esemplare da 8 mila euro: pare fosse proprio questo l’obiettivo dei malviventi. Dopo aver sfondato la vetrina i ladri sono fuggiti abbandonando l’auto-ariete sul posto e probabilmente caricando la refurtiva a bordo di un secondo mezzo. Sul posto sono intervenute le guardie giurate di Sicuritalia-Ivri e i carabinieri. Indagini sono in corso.