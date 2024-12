Prima abbondante nevicata sui colli piacentini, solo qualche fiocco in città – FOTO

Scende la prima abbondante neve sul Piacentino. Sul capoluogo la neve ha fatto capolino a tarda notte senza però lasciare tracce sul terreno a causa della fitta pioggia che è caduta per la maggior parte del tempo. Nelle zone più alte, invece, la neve si è fermata eccome, come dimostrano le immagini provenienti da Bettola (in copertina), da Pontedellolio, Alta Val Tidone.

Attualmente non si segnalano disagi di rilievo, se non qualche difficoltà per quanto riguarda la viabilità tra le frazioni. La protezione civile ha diramato per la giornata di oggi allerta arancione per neve anche nella provincia di Piacenza. Allerta gialla invece per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori.