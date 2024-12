Strattonano un negoziante per rubare l’incasso, bloccate e denunciate due ragazze diciassettenni

Entrano in un negozio e rubano l’incasso, per farlo strattonano l’anziano titolare. I fatti sono accaduti in un esercizio di piazza Duomo. In azione due ragazzini minorenni. Le due sono entrate nel negozio e hanno messo le mani sul registratore di cassa riuscendo ad arraffare circa 100 euro in contanti.

Il titolare ha provato a impedire il furto e loro di tutta risposta lo hanno strattonato per riuscire a guadagnare l’uscita. In effetti sono riuscite a fuggire. Poco distante, però, una volante della polizia le ha notate, riconoscendole in base alla descrizione.

Gli agenti le hanno bloccate e denunciate: addosso avevano ancora la refurtiva.