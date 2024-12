Volley – La Gas Sales Piacenza fa tremare Perugia che vince al tie break. Quinto posto in classifica e quarti di Coppa Italia in trasferta a Verona

Una Gas Sales Piacenza in modalità battaglia non basta, Perugia si conferma una corazzata in grado di uscire dai momenti bui, quando sembrava ormai essersi spenta sono venuti fuori i campioni.

I tifosi biancorossi escono tutt’altro che delusi, la prestazione dei ragazzi, che sembrava insufficiente nella prima metà di gara, si è risollevata in un lampo riuscendo a mettere i piedi in testa ai campioni d’Italia in carica per due set pieni, poi nel tie break un turno in battuta di Oleh Plotnytskyi ha ribaltato le sorti del risultato spianando la strada verso la vittoria ai ragazzi di Coach Lorenzetti.

La svolta nel match della Gas Sales è avvenuta dopo l’ingresso in campo di Alessandro Bovolenta, il giovane opposto ha sostituito un Romanò sottotono ad inizio secondo set e di fatto è stato il faro offensivo dei Biancorossi nei momenti di massima espressione tecnica nostrana, che sia lui la chiave per i futuri possibili successi.

L’obiettivo quarto di finale di Coppa Italia casalingo è sfumato, l’unico modo sarebbe stato vincere con qualsiasi risultato, si era coscienti che sarebbe stata una vera e propria impresa riuscire a portare a casa un successo, nonostante ciò la squadra ha comunque fatto vedere di avere personalità, e non può che essere una piccola soddisfazione.

La Gas Sales Piacenza tornerà in campo domenica 15 dicembre alle ore 20.30 per il match in trasferta contro Modena.

La cronaca

Si inizia con due ace consecutivi di Semeniuk 2-0. Errore al servizio di Semeniuk 2-1. Primo tempo vincente di Solè 3-1. Il muro di Maar a negare la diagonale di Plotnystkyi 4-3. Ace di Maar, Piacenza si porta in vantaggio 5-7. Invasione ingenua a rete di Loser che nell’attaccare va a sfiorare il nastro 7-8. Kovacevic buca il muro di Semeniuk 7-9. Errore dai nove metri di Ben Tara 8-10. Spettacolo al Palabarton, scambio lunghissimo chiuso da Romanò con il mani out su Solè, secondo time out Perugia 8-11.

Diagonale strettissima di Maar a segno 9-12. Scappa Piacenza con due ace consecutivi di Romanò 12-15. I servizi stanno facendo la differenza da entrambe le parti, torna sotto Perugia con due ace di Giannelli, time out Anastasi 14-15. Diagonale vincente di Semeniuk 16-16. Primo tempo vincente di Loser 18-16. Muro di Ben Tara su Kovacevic 20-17. Ace di Herrera su Kovacevic 22-17. Pipe a segno di Plotnytskyi 24-18. Ace di Brizard, Gas Sales accorcia 24-19. Errore al servizio di Brizard, Perugia vince il primo set 25-19.

Secondo set 25-23

Diagonale a segno di Romanò 1-1. Ace di Semeniuk che centra la zona di conflitto 3-1. Murone di Loser su Kovacevic 4-1. Ennesimo muro di Perugia, ancora con Loser 5-2. Giannelli in bagher libera Ben Tara con muro a zero che chiude lo scambio 6-3. Prima il mani out poi l’ace di Plotnytskyi 10-5. Errore in attacco di Romanò, in campo Bovolenta 11-6. Diagonale potentissima di Ben Tara, non può nulla la difesa di Bovolenta 13-8. Primo tempo vincente di Simon 14-10.

Errore al servizio di Giannelli 15-11. Diagonale a segno di Bovolenta 15-12. Maar sfrutta un pallone impreciso di Giannelli per attaccare in slash, time out Perugia 17-15. Pipe vincente di Plotnytskyi 18-15. Errore in attacco di Bovolenta, pallone che tocca il nastro e poi termina out 21-20. Errore di Bovolenta al servizio, termina il secondo set 25-23.

Terzo set 22-25

Inizia fortissimo la Gas Sales e si porta avanti 7-10. Ace di Ishikawa appena entrato 9-11. Diagonale vincente di Maar 10-13. Mani out di Plotnytskyi che va a toccare il muro di Galassi 11-13. Errore di Galassi al servizio 12-14. Errore di Ishikawa, Piacenza scappa 12-17.

Piacenza sfrutta i tanti errori in attacco di Perugia e si porta sul 16-21. Primo tempo vincente di Galassi 17-22. Muro di Plotnytskyi che chiude la parallela a Kovacevic 18-22. Servizio che termina fuori di Brizard 20-23. Diagonale perfetta di Bovolenta e set ball Piacenza 22-24. L’errore dai nove metri di Ben Tara consegna il terzo parziale a Piacenza 22-25.

Quarto set 17-25

Parallela attaccata da altezze siderali di Ben Tara 2-2. Grande diagonale di Bovolenta che va a bucare il muro della Sir 2-4. Ace di Maar che va a piazzare un pallone corto in posto quattro 2-6. Perugia in totale black out, Bovolenta chiude il grande attacco del 3-8. Primo tempo vincente di Galassi 3-9. Da centrale a centrale, risponde Solè con il mani out 6-10.

Errore in attacco di Ishikawa, Piacenza avanti di cinque punti 8-13. Ace di Simon 8-14. Piacenza non sbaglia più nulla, grande primo tempo di Galassi 11-16. Mani out di Bovolenta 12-19. Muro di Giannelli sul pallonetto spinto di Maar, Piacenza comunque avanti 16-22. Errore al servizio di Ishikawa, set ball Gas Sales 17-24. Diagonale vincente di Bovolenta che pone fine al quarto parziale, Piacenza la porta al tie break 17-25.

Quinto set 15-9

Ace di Plotnytskyi 1-0. Risponde immediatamente con il contro ace Simon, Piacenza avanti 1-3. A segno Bovolenta con il mani out su Ishikawa 2-4. Diagonale strettissima di Maar 4-5. Grande muro di Galassi sulla diagonale di Ishikawa 6-6. Primo punto break di Perugia nel quinto set con l’ace di Plotnytskyi, time out Anastasi 9-8. Loser pone fine al match con il primo tempo vincente 15-9.

Andrea Anastasi

“Una partita complicata per entrambe le formazioni, Perugia è stata impeccabile nei primi due set noi direi negli altri due, peccato per un tie break in cui la differenza l’ha fatta un giocatore che mi ha fatto vincere un mondiale e una Supercoppa e risponde al nome di Plotnytskyi, in queto migliore battitore del mondo.

Sono comunque contento per come i ragazzi hanno tenuto il campo, un po’ di rammarico c’è per alcune occasioni che non abbiamo chiuso al meglio, dobbiamo essere più cattivi in determinate situazioni. Adesso lavoreremo già da martedì per farci trovare pronti all’appuntamento di Verona dove ci giochiamo l’accesso alla Final Four di Coppa Italia”

SIR SUSA VIM PERUGIA – GAS SALES PIACENZA 3-2

(25-19, 25-23, 22-25, 25-17, 15-9)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Semeniuk 13, Solé 5, Giannelli 7, Plotnytskyi 16, Loser 8, Ben Tara 13, Colaci (L), Herrera 2, Cianciotta, Ishikawa 12, Candellaro. Ne: Piccinelli (L), Zoppellari, Russo. All. Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Kovacevic 5, Simon 7, Romanò 5, Maar 16, Galassi 7, Brizard 5, Scanferla (L), Andringa, Bovolenta 18. Ne: Salsi, Ricci, Gueye, Loreti (L). All. Anastasi.