Studenti piacentini e Daniela Aschieri a Montecitorio: “Il sogno è esportare il modello di Progetto Vita in tutta Italia” – AUDIO e FOTO

Il Vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè ha invitato la Presidente di Progetto Vita, la dottoressa Daniela Aschieri, e alcuni studenti piacentini del Terzo Circolo Didattico, a Roma a Palazzo Montecitorio in occasione della Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare.

“E’ stata una giornata entusiasmante dal punto di vista concettuale – spiega la dottoressa Aschieri – dell’importanza dell’invito che ci è stato fatto. Nella mia presentazione ho dato un piccolo riassunto di quello che è Progetto Vita Piacenza che ricalca la legge sui defibrillatori che permette la realizzazione di un progetto che funziona. I ragazzi sono stati bravissimi nell’esporre la presentazione del loro lavoro sull’auto addestramento nelle scuole sulle nozioni di primo soccorso. Le esperienza di altre città, come Arezzo, hanno dato rilevanza al nostro progetto dicendo che sono tutti gemmati dall’ideazione di Progetto Vita. E’ stata una giornata che ci ha reso tutti contenti, una gratificazione meritata. Con me c’era l’insegnate Francavilla che lavora da 20 anni a questo progetto”.

Quali sono gli obiettivi per il futuro?

Il sogno che si possa parlare di Progetto Vita Italia. In particolare che tutte le città abbiano questo sistema di rianimazione. E’ interessante poter estendere il lavoro per cambiare i numeri dei sopravvissuti da un arresto cardiaco. L’ambizione è che le altre città possano adeguare il sistema di soccorso e di educazione nella scuola come quello di Piacenza”.

Studenti piacentini e Daniela Aschieri a Montecitorio: AUDIO intervista

Progetto Vita Piacenza