Travolta da un’auto a Podenzano mentre attraversa la strada, non ce l’ha fatta la donna di 81 anni

Purtroppo non ce l’ha fatta Teresa Simari, la donna di 81 anni travolta da una vettura a Podenzano. I fatti erano accaduti la mattina dell’8 settembre. La donna stava attraversando la strada in via Monte Grappa quando un’auto l’aveva investita. Sul posto erano intervenuti i soccorsi del 118, ma considerate le lesioni riportate gli operatori avevano chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha condotto la 81enne al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Purtroppo le lesioni si sono rivelate troppo gravi e per la donna non c’è stato nulla da fare.

Alla luce del tragico epilogo resta da chiarire ora la posizione del conducente: in primis resta da accertare se la vittima stesse attraversando lungo le strisce pedonali. Dei rilievi si erano occupati la polizia locale dell’Unione Valnure e Valchero e i carabinieri di San Giorgio.