Elezioni politiche, il 14 settembre Sara Cunial a Piacenza per la lista VITA

Il giorno mercoledì14 settembre Sara Cunial, deputata della Repubblica Italiana e candidata alla camera dei deputati per la lista VITA, della quale è co-fondatrice, incontrerà la popolazione a Piacenza, sul Pubblico Passeggio angolo Corso Vittorio Emanuele II, alle ore 17.00. Presenterà Sara Cunial il candidato piacentino alla camera dei deputati Enrico Scotti.

Sara Cunial da sempre si è distinta per coraggio, coerenza e impegno civile per la causa della Libertà. Incontrarla sarà un’occasione preziosa per conoscere la visione della lista VITA e per capire che è possibile pensare ad una politica senza compromessi, in vista delle prossime elezioni del 25 settembre.

Vita è una nuova comunità politica e sociale aperta ed inclusiva, una comunità di esseri umani coscienti, consapevoli e coerenti che hanno deciso di smettere di delegare le decisioni che riguardano la loro VITA e hanno scelto di mettere i propri migliori talenti a disposizione della comunità nazionale.

Vita è stata fondata nel 2022 dall’Onorevole indipendente Sara Cunial, da Luca Teodori segretario nazionale del partito “3V”, dal consigliere regionale Lazio Davide Barillari, da Paolo Sensini saggista, storico e fondatore dei “No Paura Day”, da Maurizio Martucci di “Alleanza Italiana Stop 5G” e dall’avvocato Edoardo Polacco di “Sentinelle della Costituzione” e “Io sto con l’avvocato Polacco”.

Programma Vita: https://www.votalavita.it/programma/