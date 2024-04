Nuoto – Vittorino da Feltre ai Criteria Nazionali con Ludovica Bonini, Alessandro Barbazza e Giovanni Cornelli

Ci saranno anche i colori biancorossi della Vittorino da Feltre all’edizione 2024 dei Criteria Nazionali Giovanili, importante appuntamento agonistico della stagione indoor natatoria che andrà in scena allo Stadio del Nuoto di Riccione dal 5 al 10 aprile (gara femminili dal 5 al 7 e quelle maschili dall’8 al 10). Alla manifestazione, che vedrà la partecipazione dei migliori atleti italiani appartenenti alle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti che gareggeranno in vasca corta da 25 m, la società del Presidente Gianluigi Tedesco sarà rappresentata da Ludovica Bonini, Giovanni Cornelli e da Alessandro Barbazza.

LEGGI ANCHE: Nuoto – La Vittorino da Feltre chiude i Regionali con un bilancio di cinque ori e tre bronzi

La prima a scendere in vasca sarà proprio Ludovica Bonini (Cadette), che domenica 7 aprile sarà di scena nella gara dei 50 rana. Lunedì 8 aprile, invece, scenderanno in vasca sia Giovanni Cornelli (Ragazzi 2009), sia Alessandro Barbazza (Ragazzi 2010); il primo sarà impegnato nei 200 stile libero e nei 100 dorso, mentre Barbazza gareggerà nei 200 misti e nei 100 dorso e il giorno successivo nei 200 dorso. Martedì 9 aprile, invece, Cornelli sarà al via nelle gare dei 200 dorso, dei 400 misti e dei 400 stile libero, per poi concludere le sue fatiche sportive mercoledì 10 aprile con la prova dei 200 farfalla.

Il tecnico biancorosso Emanuele Merisi

“Un’esperienza di crescita molto importante per questi tre giovani atleti che hanno saputo mettersi in luce nel corso della stagione sportiva e, soprattutto, in occasione dei recenti Campionati regionali lombardi con riscontri cronometrici in continuo miglioramento. Ai Criteria Nazionali saranno presenti i migliori atleti italiani delle categorie giovanili, e la possibilità di confrontarsi in un contesto agonistico di così alto livello, rappresenta un ottimo banco di prova per la crescita tecnica e sportiva dei nostri atleti. Sono certo che Ludovica, Giovanni e Alessandro sapranno anche farsi onore disputando ottime gare”.