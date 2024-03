Nuoto – La Vittorino da Feltre chiude i Regionali con un bilancio di cinque ori e tre bronzi

Cinque medaglie d’oro e tre di bronzo. E’ il bottino conclusivo conquistato dalla Vittorino da Feltre ai Campionati regionali lombardi di nuoto, conclusisi ieri dopo due consecutivi weekend di gare a Milano e a Monza.

Giovanni Cornelli

Nella seconda e conclusiva parte dei regionali a mettersi ancora in evidenza è stato Giovanni Cornelli (Ragazzi 2009), che nella gara dei 400 stile libero è salito sul terzo gradino del podio grazie a un crono di 4’09”,43, tempo che gli ha anche permesso di centrare la qualificazione per i prossimi Criteria nazionali. Per Cornelli anche il quinto posto finale nei 200 farfalla (2’13”,12).

Un bronzo, quindi, che va ad aggiungersi ai tre ori (100 e 200 dorso e 200 stile libero) e all’altra medaglia di bronzo (400 misti) conquistate nella prima parte dei regionali dallo stesso Cornelli, e ai due ori (100 e 200 dorso) e al bronzo (200 misti) vinti, sempre nella prima parte dei regionali, da Alessandro Barbazza. Il tutto per un bilancio conclusivo di cinque medaglie d’oro e tre di bronzo.

Gli altri risultati

Tra i risultati della seconda parte dei regionali da segnalare anche l’undicesimo posto di Leonardo Campolunghi (Junior 2007) nei 50 dorso con il personale di 27”,60; il dodicesimo posto di Federico Pozzi (Ragazzi 2008) nei 200 rana con il tempo in costante miglioramento a 2’26”,51; il quinto posto della staffetta biancorossa 4×100 mista composta da Alessandro Barbazza, Federico Pozzi, Giovanni Cornelli e Raffaele Noè (4’02”,28 il tempo finale).

Nelle gare femminili svoltesi ieri a Monza a conclusione dei regionali, invece, quarto posto ad un soffio dal podio per Ludovica Bonini (Cadette) nei 50 rana, che grazie all’ottimo crono di 32”,80 ha centrato la qualifica per i Criteria Nazionali. In evidenza anche Letizia Brambilla (Junior) con l’undicesimo posto nei 50 dorso (nuovo personale con 31”,00), il tredicesimo nei 200 rana (record personale a 2’47”,40) e il diciottesimo posto nei 100 farfalla (1’07”,27), e Giulia Chiappini (Junior) che ha chiuso la gara dei 50 rana al ventitreesimo posto con il tempo di 36”,52.