Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio chiude il 2025 contro l’imbattuta Ripalta Cremasca

L’ultima gara del 2025 coincide con la seconda trasferta lombarda a Ripalta Cremasca. Si preannuncia una sfida impegnativa per Chiara They e compagne, chiamate ad affrontare una squadra ancora imbattuta in stagione, seconda forza del girone e seria candidata al salto in A3, considerato l’organico allestito durante il mercato. Tuttavia, il successo in rimonta contro il Centro Volley Reggiano, oltre a smuovere la classifica, ha dato fiducia e consapevolezza al gruppo giallobiancoblù in vista di questo importante appuntamento.

Il focus su Cr Transport

Secondo in classifica con 22 punti (otto vittorie e una sola sconfitta), il Cr Transport è alla terza stagione in Serie B1 ed è guidato per il quinto anno consecutivo da Vittorio Verderio e Gianpietro Vergine. Rispetto allo scorso campionato, concluso con il quarto posto finale, sono rimaste in rosa le schiacciatrici Anna Bassi, Eugenia Ottino e Matilde Boffelli, la centrale Elena Gabrieli, il libero Alice Labadini e l’opposta Ottavia Boffi. I nuovi innesti sono le centrali Stefania Russo e Alessandra Feroldi, la schiacciatrice Emma Galbero, le palleggiatrici Benedetta Giordano e Francesca Valentini, il libero Lavinia Rossetti e soprattutto l’opposta Martina Martinelli, reduce da quattro stagioni — tre delle quali in Serie A2 — con il Volley Offanengo. Un roster di grande valore che punta dichiaratamente alle prime posizioni della classifica, anche alla luce del fatto che le prime tre squadre saranno promosse nella nuova Serie A3.

Sono quattro i precedenti tra cremasche e piacentine, disputati tra Serie B2 e B1, con successi equamente divisi e sempre nel rispetto del fattore campo. L’alzatrice Francesca Bresciani è l’ex di turno, avendo vestito la maglia del Cr Transport nella stagione 2024/2025.

La gara sarà diretta dagli arbitri Andrea Natalini e Antonio Moscardi della sezione FIPAV di Brescia. Fischio d’inizio alle ore 20.30 presso la palestra comunale di Ripalta Cremasca, in via Roma. Ingresso al costo di 5 euro.

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube New Volley Ripalta.

Classifica

Ravenna 28 punti; Ripalta Cremasca, Valdarno 22; Osgb Campagnola 21; Bologna 18; Fantini Folcieri Ostiano 18; Forlì 13; Pall. San Giorgio, Montesport, Riccione 11; Centro Volley Reggiano, Moma Anderlini 10; Cesena 7; Pall. Scandicci 3.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy