Seconda edizione dell’Open Day di Reumatologia: consulenze gratuite a Piacenza il 25 maggio

Casa di Cura Piacenza aderisce quest’anno alla 2° edizione dell’Open Day Reumatologia, iniziativa indetta dalla Fondazione Onda che coinvolge il 25 maggio le reumatologie degli ospedali con i Bollini Rosa per offrire una giornata di servizi informativi gratuiti dedicati al mal di schiena, un sintomo così diffuso e noto da essere spesso sottovalutato e non correttamente diagnosticato, ed alle malattie reumatiche caratterizzate dall’infiammazione di articolazioni (artrite reumatoide e artrite psoriasica), legamenti, tendini, ossa o muscoli.

Esistono centinaia di tipologie di malattie reumatiche, tra cui: reumatismi cronici, reumatismi degenerativi che comprendono tutte le forme di artrosi (o osteoartrosi), malattie metaboliche delle ossa (osteoporosi).

La giornata di Open Day del 25 maggio in Casa di Cura Piacenza vedrà la presenza della Dott.ssa Raffaella Borlenghi, in qualità di specialista in Reumatologia, per offrire alla popolazione servizi gratuiti clinico-informativi.

“Abbiamo aderito volentieri all’iniziativa della Fondazione Onda, in quanto ospedale con bollino rosa – sottolineano il Direttore Sanitario della Casa di Cura Piacenza, il Prof. Mario Sanna e il Direttore Sanitario della Casa di Cura Sant’Antonino, il Dott. Giuseppe Civardi – perché è stata pensata in quanto occasione utile per favorire la prevenzione di malattie che molti pensano ancora interessino solo le persone anziane, ma che spesso possono colpire anche in età giovanile e soprattutto le donne in età fertile”.

Sarà un momento di informazione, non solo per portare a conoscenza i bisogni dei pazienti ma anche per avvicinarli alla figura del reumatologo.

La prenotazione resterà attiva dal 12 al 24 maggio fino ad esaurimento posti e avverrà esclusivamente mediante email prevenzione@casadicura.pc.it.