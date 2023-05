Open Day, l’Università Cattolica presenta le lauree triennali e magistrali

Open Day all’università Cattolica per la presentazione delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico attive presso il campus di via Emilia Parmense 84. Appuntamento giovedì 18 maggio, alle ore 14.

Un’occasione imperdibile per vivere un assaggio di vita universitaria, tra incontri di orientamento, presentazioni di Facoltà e corsi di laurea, visite e colloqui a tu per tu con studenti già iscritti, desk informativi sui servizi e le opportunità che rendono unica l’esperienza universitaria in Cattolica .

Le novità di questa edizione

Saranno due le novità di questa edizione:

L’allestimento di una Talk Arena , con presentazioni dei servizi tenute da colleghi e studenti (16:45-17:30);

, con presentazioni dei servizi tenute da colleghi e studenti (16:45-17:30); Un incontro di orientamento alla scelta rivolto ai genitori (16:45-17:30)

Inoltre, alle ore 16 in Sala Piana, sarà possibile assistere allo spettacolo teatrale di divulgazione scientifica ORO BIANCO. L’evento organizzato nell’ambito del progetto FARM-INN grant 2017 -1130 finanziato da Progetto AGER -Agroalimentare e Ricerca è curato dal gruppo teatrale LA BETULLA”. Si tratta di uno spettacolo sul meraviglioso mondo del LATTE. Un viaggio tra scienza, storia e letteratura, dove questo prezioso alimento diventa ingrediente fondamentale per lo sviluppo della nostra civiltà e al tempo stesso nutrimento essenziale nel corso di tutta la nostra esistenza. Un’ occasione per avvicinare tutti a scelte consapevoli e sostenibili, alle straordinarie proprietà nutrizionali del latte e degli inestimabili prodotti che ne derivano.

Il programma dell’Open Day all’Università Cattolica di Piacenza

14.00 – atrio principale |- Apertura Welcome Desk

14.30 | Le presentazioni delle Facoltà

Cosa si studia e quali opportunità per il tuo futuro. Ne parliamo con docenti e professionisti.

14.30 – 15.30 | Aula 16 | Facoltà di Scienze della Formazione

Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione

Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria

14.30 – 15.15 | Auditorium “Mazzocchi” | Facoltà di Economia e Giurisprudenza

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Doppia laurea in Diritto e Economia)

15.15 – 16.45 | Auditorium “Mazzocchi” – Facoltà di Economia e Giurisprudenza

Laurea triennale in Economia aziendale (compreso il Programma internazionale di studi Double Degree)

Laurea triennale in Management per la sostenibilità

15.00 – 16.30 | Sala Convegni “Piana” – Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali

Laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie

Laurea triennale in Scienze e tecnologie alimentari

Laurea triennale in Food Production Management

Spettacolo teatrale di divulgazione scientifica “L’oro bianco”

All’Open Day dell’Università Cattolica è in programma uno spettacolo sull’interessante mondo del latte. Un viaggio nella storia e nella letteratura, dove questo alimento diventa ingrediente fondamentale per lo sviluppo della nostra civiltà e al tempo stesso nutrimento essenziale nel corso di tutta la nostra esistenza. Un’occasione per avvicinare tutti a scelte consapevoli e sostenibili, alle straordinarie proprietà nutrizionali del latte e agli inestimabili prodotti che ne derivano.

Approfondimenti

16.45 -17.30 | Sala Convegni “Piana” | Incontro per genitori e famiglie

Genitori in Ateneo: come accompagnare i propri figli nella scelta



Talk Arena

Lo spazio per informarti su ammissioni, servizi e opportunità e confrontarti con i nostri studenti

16.45 | International opportunities | Cattolica International

17.00 | Come iscriversi all’Università Cattolica: presentazione delle modalità, tempistiche e procedure di ammissione | Polo studenti

17.15 | Borse di studio e collegi in Campus | EDUCatt



Visite Guidate

15.30 | 16.30 | 17.30 | Punto di ritrovo WELCOME DESK

Visita guidate ai luoghi più significativi dell’Ateneo e al Collegio in Campus.



Area servizi Always on

A tu per tu con gli studenti | Desk Facoltà: Economia e Giurisprudenza, Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Scienze della formazione | Desk dei servizi: Polo studenti, Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e DSA, EDUCatt, Cattolica International, Centro Pastorale | Merchandising

17.30 -18.00 | AperiOrienta