Punire non serve a nulla, Incontro della Scuola Genitori con Daniele Novara il 19 maggio: “Con la paura non si impara” – AUDIO 

Punire non serve a nulla, Incontro della Scuola Genitori di Piacenza con Daniele Novara il 19 maggio: “Uscire dai meandri più oscuri della storia, con la paura non si impara”. L’appuntamento è in programma venerdì 19 maggio alle 20.45 alla scuola primaria Renzo Pezzani. Ingresso gratuito. Per informazioni: scuola.genitori@cppp.it 0523498594.

Le punizioni sono elementi estranei ai processi educativi, non hanno nessuna chance di favorire davvero la crescita dei figli e fanno male sia a loro che ai genitori. È importante imparare a rafforzare il legame all’interno della famiglia, puntare su una valida educazione e sull’organizzarsi bene, senza modalità coercitive.

Il noto pedagogista piacentino Daniele Novara ha parlato del tema a radio Sound

“Dobbiamo lasciarci al passato la nostra storia sul rapporto tra genitori, storia che ha vissuto momenti drammatici perché una volta i figli si punivano con le botte. Fino agli anni 60 si colpivano per raddrizzarli e un genitore che non puniva veniva considerato molle. Per fortuna i tempi sono cambiati. I genitori oggi devono organizzarsi bene e non pensare alle ritorsioni. Devono saper educare i piccoli alle buone abitudini e con gli adolescenti creare dei paletti con un approccio paterno. Non c’è bisogno di punire, serve un gioco di squadra tra i genitori, anche in caso di separazione.

Più regole lasciando da parte le punizioni?

Lo spiegherò bene nell’incontro perché con la punizione il bimbo non impara nulla, ma ha solo paura. Con la paura non impara e non si vive. Dobbiamo aiutare i figli a fare da soli, a cogliere la sostanza della crescita. A saper vivere e non essere terrorizzati da genitori minacciosi e urlanti”.

