Open day vaccino Covid, lunedì 18 dicembre alla “Casa della salute e della comunità” di piazzale Milano

Nuovo appuntamento per le vaccinazioni anti Covid19 ad accesso libero senza prenotazione lunedì 18 dicembre 2023 dalle 13.30 alle 17.30 alla Casa della salute e della comunità di piazzale Milano 2. Un ulteriore importante occasione di protezione per la popolazione: le persone interessate potranno presentarsi liberamente al piano terra della sede di piazzale Milano per effettuare la vaccinazione.

Non è necessaria alcuna prenotazione.

– La vaccinazione non può essere effettuata se non sono trascorsi almeno 3 mesi dall’ultima infezione Covid o dall’ultima vaccinazione anti Covid

– La vaccinazione non può essere effettuata se non sono trascorse almeno 48 ore da precedente vaccinazione (es. antinfluenzale)

– La vaccinazione non può essere effettuata se è in atto malattia acuta con febbre

– Per motivi organizzativi verranno effettuate un massimo di 150 somministrazioni

S’invitano i partecipanti all’open day in possesso di una prenotazione a Cup per le prossime settimane a disdire l’appuntamento per lasciare spazio ad altri utenti.