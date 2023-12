Andrea Vercelli è il nuovo direttore di Pronto soccorso di Piacenza: “Attenzione alla comunicazione col paziente”

Andrea Vercelli è il nuovo direttore di Pronto soccorso, osservazione breve intensiva e medicina d’urgenza a bassa complessità dell’Azienda Usl per il polo di Piacenza. La nomina è arrivata nei giorni scorsi da parte del direttore generale Paola Bardasi, dopo una selezione pubblica.

Classe 1973 specializzato in Medicina Interna all’Università di Pavia, il dottor Vercelli opera a Piacenza dal 2004, prima con una borsa di studio in Oncoematologia, quindi, dall’anno successivo, al Pronto soccorso, osservazione breve intensiva e medicina d’urgenza a bassa complessità di cui è diventato responsabile nel 2014 ruolo a cui ha affiancato quello di formatore e autore di pubblicazioni specialistiche su riviste e poster.

“Questa nomina mi riempie di orgoglio perché è la conferma della bontà del lavoro svolto fino ad oggi. Sento forte la responsabilità di quello che sarò chiamato a fare in futuro. Come sempre l’obiettivo è fare del mio meglio mantenendo alta la qualità del servizio facendo squadra con i professionisti con cui collaboro. L’ambizione è consolidare e allargare la squadra con professionalità altamente specializzate e referenti per le diverse patologie dell’emergenza, per favorire l’aggiornamento costante e progressivo di tutto il personale offrendo ai nostri pazienti il massimo dell’assistenza”.

“Reputo fondamentare prendersi cura del benessere di ogni singolo professionista che opera al Pronto soccorso per facilitare la crescita personale e professionale e garantire ai nostri pazienti uno standard di livello assistenziale sempre massimo. Altro fattore su cui mi concentrerò sarà quello della l’attenzione agli aspetti comunicativi nei confronti dei pazienti e dei loro caregiver, anche attraverso corsi di formazione specifici. In quest’ottica abbiamo attivato di un percorso dedicato a pazienti end-stage all’interno del Pronto soccorso. Sono convinto che la cura passi anche da questo”.