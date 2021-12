Ordine al Merito della Repubblica, tra i dodici nuovi cavalieri anche Luca Baldino direttore dell’Ausl – TUTTI I PREMIATI

Domani, venerdì 10 dicembre, in Prefettura, nel Salone delle Armi, il Prefetto Daniela Lupo procederà alla consegna dei diplomi delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite con Decreto del Presidente della Repubblica lo scorso 2 giugno.

Per il protrarsi della situazione emergenziale, la cerimonia si svolgerà in forma assolutamente ristretta e nel rispetto della vigente normativa per il contenimento della diffusione del Covid 19.

I destinatari della distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono 12 e tra questi anche Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl di Piacenza. Un riconoscimento per quanto fatto durante il pandemia e ancora oggi.