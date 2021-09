L’impegno dei giovani per Piacenza, l’associazione “18-30 Diciottotrenta” a Volontariato in Onda. L’inconto tra l’arte e il sociale con “Dante sui muri” – AUDIO

Rappresentare i giovani della città di Piacenza e la loro visione dell’arte, della cultura e della creatività. Questo l’obiettivo dell’Associazione di promozione sociale “18-30 Diciottotrenta” ospite di Volontariato in Onda. Si tratta di un appuntamento informativo realizzato in collaborazione tra Radio Sound e Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Abbiamo voglia di impegnarci per migliorare la nostra città – spiega il Presidente dell’associazione 18-30 Diciottotrenta Giulio Taroni- facendo in modo che i ragazzi siano in prima linea. Si tratta di giovani che escono dalle superiori o cominciano a lavorare e che hanno voglia di fare cose per il proprio territorio nel tempo libero. In particolare con il desiderio di realizzare situazioni belle e innovative dal punto di vista giovanile“.

Com’è la risposta, buona?

“Sì! Lo abbiamo notato soprattutto nell’ultimo anno. Infatti nonostante le difficoltà legate alla pandemia siamo riusciti a organizzare manifestazioni ed eventi grazie all’impegno dei ragazzi. I giovani hanno molta voglia di impegnarsi e di innovare quello che magari è già presente migliorandolo per fare in modo che sia più fruibile da tutte le persone”.

Con le associazioni La Matita Parlante e Assofa avete fatto questa bella iniziativa “Dante sui muri”

“Grazie al contributo di Avis siamo riusciti a produrre questo bellissimo evento dove l’arte e la cultura si incontrano con il sociale (sotto il racconto dell’iniziativa)”.

L’associazione “Diciottotrenta” si prefissa di mettere in contatto i giovani dai diciotto ai trent’anni con tutti quelle manifestazioni, enti, associazioni e attività commerciali che danno un servizio di tipo culturale o ricreativo. L’iniziativa nasce negli ultimi mesi del 2016, in collaborazione con il comune della città di Piacenza, l’Assessorato alle politiche giovanili, quello alla cultura, al commercio e alla volontà del presidente Giulio Taroni, un ragazzo di venticinque anni, consulente per aziende e promotore di eventi universitari.

La nostra mission sta nell’informare i giovani della città di Piacenza e delle zone limitrofe, ponendoli in una condizione di vantaggi personali su servizi a cui prima non potevano accedere per varie motivazioni. Vogliamo creare una community promossa da giovani per giovani contribuendo alla vivacizzazione dell’area cittadina, promuovendo eventi e cercando di far sentire la voce di chi è in una fascia di età di studio, di lavoro e di formazione personale.

