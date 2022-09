Magazzino OVS, i sindacati Cgil e Cisl: “Premio di risultato di 1.000 euro, stabilizzazioni, più lavoro e maggiore stabilità. Ottimo risultato”

Si dicono “soddisfatti” i sindacati della logistica, Filt Cgil e Fit Cisl di Piacenza per l’accordo sottoscritto con il Consorzio Cal di Milano che riguarda ben 600 lavoratori che movimentano la merce per conto della grande distribuzione tessile di OVS. “In questa realtà che impiega circa 600 lavoratori si prospetta un periodo di serenità lavorativa e un premio di risultato: un traguardo importante se pensiamo che negli ultimi 10 anni si sono vissuti ben 14 cambi di appalto. Ora, con l’accordo firmato da Filt Cgil e Fit Cisl con il Consorzio Cal, finalmente i lavoratori troveranno una stabilità di almeno tre anni. Nel corso della trattativa, passata anche per mobilitazioni e scioperi negli scorsi mesi, si è aperto lo spazio per arrivare, per la prima volta, a un premio di risultato di magazzino che ammonterà a circa mille euro. Inoltre, siamo riusciti a stabilizzare dei lavoratori oggi a tempo determinato e trasformare dei contratti di part-time in contratti full-time. Prosegue, più forte che mai dopo questo risultato, la rappresentanza dei sindacati confederali nel comparto della logistica fatta di lotta, trattative e accordi che portano miglioramenti nella vita di chi lavora per vivere”