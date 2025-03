Sorpresi durante il colpo al Palabanca, scatta l’inseguimento: ladri perdono il controllo del furgone ed escono di strada

Tentano di entrare al Palabanca ma il colpo fallisce e durante la fuga escono di strada col furgone. L’unica consolazione, per questa coppia di ladri, è di essere riusciti a sfuggire alla cattura. I fatti sono accaduti ieri sera. Erano circa le 22,30 quando i malviventi hanno iniziato ad armeggiare con il cancello del Palabanca. I tentativi di effrazione hanno fatto scattare l’antifurto e sul posto sono intervenute le guardie giurate di Metronotte.

Alla vista delle auto di servizio, i due ladri hanno interrotto il “lavoro” e sono saliti a bordo di un furgone bianco con il quale avevano raggiunto il palazzetto dello sport. A quel punto si sono allontanati ma i vigilanti di Metronotte si sono messi sulle loro tracce. Ne è nato un inseguimento.

I banditi hanno imboccato la vicina Provinciale che conduce a Cortemaggiore ma all’incrocio per Muradolo hanno perso il controllo del mezzo e sono usciti di strada finendo in un canale adiacente alla carreggiata. I due ladri non hanno riportato ferite, o almeno non così gravi: una volta usciti dall’abitacolo, infatti, hanno continuato la fuga a piedi nei campi. Aiutati dai vasti terreni e dall’oscurità sono riusciti a far perdere le proprie tracce. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini del caso.