I Salumi Piacentini DOP tornano in Germania protagonisti a Monaco di “The Italian Show”

I salumi piacentini DOP come la Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame Piacentino protagonisti a Monaco di Baviera all’iniziativa “The Italian Show” l’evento che si è svolto il 24 marzo presso gli Eisbach Studios di Monaco (STUDIO N°2), una moderna location per eventi, a pochi chilometri dal centro della città.

I Salumi Piacentini DOP, a the Italian Show

The Italian Show è il format sviluppato e promosso da I Love Italian Food, un network internazionale e un’Associazione no profit, rivolto ai professionisti dell’HORECA e dedicato al racconto delle filiere Made in Italy all’estero.

I Salumi Piacentini DOP, la delegazione piacentina

La delegazione piacentina era rappresentata dalla segretaria del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini Lorella Ferrari e dallo chef Paco Zanobini. Tantissime le visite, degli interessati visitatori tra cui parecchi giornalisti di settore, presso la postazione del nostro Consorzio, tra queste spicca quella dello chef Gennaro Esposito detentore di ben due Stelle Michelin il quale, dopo gli assaggi sui tre salumi piacentini, si è complimentato per l’alta qualità degustata.

Il programma

Come da programma inserito nel TASTING SHOW, lo chef Paco Zanobini, dal palco centrale della manifestazione dedicato a masterclass tematiche, ha dimostrato come possano essere utilizzati i salumi piacentini anche in cucina, oltre che in purezza. Particolarmente apprezzato dagli chef presenti un riso carnaroli mantecato cacio e pepe con polvere di porcini e pancetta piacentina DOP croccante.

L’incessante attività del consorzio di tutela

Nell’incessante attività del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini per la valorizzazione delle tre DOP piacentine si aggiunge questa importante presenza a Monaco di Baviera “Si tratta di nuova opportunità per far conoscere il valore delle nostre produzioni anche al di fuori dei confini nazionali” – è con queste parole che il Presidente del Consorzio Antonio Grossetti sintetizza il nuovo appuntamento internazionale, proseguendo – “grazie al contatto diretto con i professionisti del comparto HORECA tedesco si è avuta l’opportunità di illustrare loro le peculiari e distintive caratteristiche della Coppa Piacentina, del Salame Piacentino e della Pancetta Piacentina”.

Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini

Unico in Italia ad avere ottenuto la Denominazione di Origine Protetta per ben tre prodotti, Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame Piacentino, frutto di un’arte millenaria, il Consorzio Salumi Piacentini nasce e si sviluppa come efficace strumento per la difesa della qualità e per la valorizzazione di così preziose leccornie. Sorto nel 1971 con sede presso la locale Camera di Commercio, annovera oggi ben 12 aziende produttrici.

Nel 2007 è stato costituito il Consorzio di Tutela dei Salumi DOP piacentini e con il D.M. del 15.02.2008 è stato incaricato per la tutela, promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi ai Salumi Piacentini DOP. Apponendo il proprio marchio, il Consorzio Salumi Piacentini si propone quindi di tutelare i salumi DOP che vengono ottenuti con una attenta lavorazione, rispettosa dei rigorosi requisiti stabiliti dal Disciplinare di produzione. Per adempiere adeguatamente a questo proponimento e anche per offrire ai consumatori una sicura garanzia, il Consorzio è attivamente impegnato in una vasta opera di controllo e di continua verifica delle caratteristiche qualitative. Il mercato oggi richiede e premia le aziende e i prodotti certificati. Il Consorzio stesso ha ottenuto tale certificazione per l’attività di servizio: doverosa attestazione per un regime organizzativo ineccepibile.