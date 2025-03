Baseball – Jesus Chacon torna a vestire la maglia di Piacenza: “Ritrovo tanti amici”

Il primo innesto comunicato dal Piacenza Baseball in vista della stagione 2025, rappresenta in verità un gradito ritorno. Rivestirà infatti la casacca biancorossa l’italo-venezuelano Jesus Chacon il cui rapporto col Piacenza è vivo dal 2019 non senza qualche distacco che lo ha portato anche a calcare i diamanti della massima serie. L’ultima esperienza lontano dal De Benedetti giusto l’anno passato, a Lodi in serie C con gli Old Rags che, ripescati, saranno quest’anno avversari del Piacenza in serie B. “ Abbiamo accolto con soddisfazione – dichiara l’allenatore piacentino Andrea D’Auria – la disponibilità a tornare di Jesus interpretandola come un attestato di fiducia nei nostri confronti, considerando che avrebbe comunque giocato in B anche senza cambiare squadra. L’auspicio di tutti è che possa dimostrarsi, con la sua esperienza, un concreto valore aggiunto”.

E anche le prime parole di Chacon in sede di presentazione sembrano confermare la tesi: “A Piacenza ritrovo tanti amici e l’allenatore che mi ha portato in Italia. Qui mi sono tolto già qualche soddisfazione con i play-off per la A del 2019 e del 2022 ma vorrei raggiungere ancora qualcos’altro di importante. La rosa è giovane ma mi metto volentieri a disposizione”. Il rinnovato esordio di Chacon col Piacenza Baseball avverrà nel week-end nell’uscita amichevole casalinga contro Senago.

La scheda di Chacon

Classe 1999, destro, autentico utility potendo ricoprire ruoli da interno ma anche in campo esterno. Tesserato per la prima volta in biancorosso nel 2019 con l’approdo della squadra ai play-off per l’A2, persi a gara4 contro Castelfranco Veneto. Nel 2020 rimase in Venezuela causa il Covid per poi giocare l’anno successivo nella massima serie a Torino. Rientro a Piacenza nel 2022 (ancora play-off persi stavolta a gara3 contro Reggio Emilia) e 2023. L’anno scorso parentesi in C a Lodi ed ora ritorno al Piacenza nel quale nel tempo ha già collezionato 89 presenze.