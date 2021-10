Domani a Palazzo Galli della Banca di Piacenza l’oncologo Balducci presenta il poema “Chiaroscuro”

Domani, venerdì 8 ottobre, alle ore 18, secondo appuntamento a Palazzo Galli (Sala Panini) dell’Autunno culturale della Banca di Piacenza – dopo l’apertura, martedì scorso, ospite il vescovo mons. Cevolotto – con la presentazione del volume di Lodovico Balducci “Chiaroscuro” (Aletti editore). Il libro sarà illustrato dall’autore in dialogo con Mauro Gandolfini, presidente dell’Ordine dei medici.

Il dott. Balducci è originario di Borgonovo e dal 1987 vive in Florida, a Tampa, dove è stato professore ordinario di Scienze Oncologiche e Medicina alla University of South Florida College of Medicine. Dal 1992 e fino al 2018 ha diretto il primo programma di Oncologia Geriatrica nel mondo al Moffitt Cancer Center di Tampa (il terzo centro del cancro in termini di grandezza degli Usa).

“Chiaroscuro” è un poema autobiografico che descrive il cammino interiore che conduce l’autore a scoprire nella sua povertà morale il rifugio più sicuro per la Parola rivelata. Questo percorso, faticoso e sofferente, avviene nel chiaroscuro, che accomoda le contraddizioni dell’umana esistenza con la fusione di ombre contrastanti.

La partecipazione è libera (precedenza ai Soci e ai Clienti della Banca). Per motivi organizzativi, si invita a preannunciare la propria presenza (relaz.esterne@bancadipiacenza.it; 0523 542137).