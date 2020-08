Volley, Serie B2: Monica Passafonti segretaria della Pallavolo Sangiorgio

Monica Passafonti è una figura fondamentale all’interno della Pallavolo Sangiorgio, segretaria e dal prossimo anno anche accompagnatrice della Serie D.

Da lunedì 27 luglio sino al prossimo 10 agosto si è aperta la finestra per effettuare l’iscrizione al prossimo campionato nazionale di B2. Torneo a cui la società piacentina partecipa per la seconda volta nella sua storia.

In questo periodo, come per tutto l’arco della stagione, è intenso il lavoro della segretaria della società della Pallavolo San Giorgio: Monica Passafonti. Da alcuni anni è incaricata di espletare tutta la macchina burocratica che sta dietro alle iscrizioni di tutte le squadre della Pallavolo San Giorgio. Monica si occupa dell’affiliazione alla Federvolley nazionale (e successivamente a quella regionale e territoriale), dei tesseramenti delle atlete, tecnici, dirigenti e della gestione della scadenza delle visite mediche. Una figura importante ed utile all’interno del contesto della società Pallavolo Sangiorgio.

“Monica è diventata un elemento fondamentale – spiega il direttore sportivo Massimo Gregori. Con il passare del tempo e con la crescita della società è diventata sempre più importante per svolgere le incombenze burocratiche e federali mantenendo i rapporti con i vari enti federali, federazioni di Roma per il nazionale, Bologna per il regionale e Piacenza per il territoriale”. Nella prossima stagione Monica Passafonti, sarà la dirigente accompagnatrice della serie D, allestita in collaborazione con il Volley Podenzano, allenata da Filippo Amani. Inoltre le due figlie sono due fedelissime giocatrici della Pallavolo Sangiorgio sin dal minivolley. Greta Galelli è stata aggregata alla serie B2, mentre Laura è inserita nel roster dell’Under 13.

