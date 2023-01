Paola De Micheli presenta il suo libro “Concretamente – Prima le persone”, sabato a Spazio Volumnia

Appuntamento sabato 14 gennaio alle ore 17,30 allo Spazio Volumnia (ex Chiesa di S. Agostino – Stradone Farnese, 33) di Piacenza per la presentazione del libro di Paola De Micheli edito da Rubbettino “Concretamente – Prima le persone”. A dialogare con l’autrice, parlamentare piacentina del Partito Democratico e candidata alla segreteria nazionale, il direttore di “Libertà” Pietro Visconti, mentre ad arricchire il dibattito saranno presenti la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e i Giovani Democratici.

Nel libro, corredato dalla prefazione dello scrittore Maurizio De Giovanni, trovano spazio alcune delle proposte che confluiranno nella mozione congressuale a sostegno della candidatura di Paola De Micheli, per il rilancio del Partito Democratico e della sinistra italiana. Nelle pagine del volume non c’è soltanto un’analisi dei problemi irrisolti del Pd e le soluzioni per trasformarlo in un partito finalmente identitario e contemporaneo: “Concretamente” è anche il viaggio di una vita che incrocia la militanza con tante esperienze personali e professionali, indispensabili per rimanere ancorati alla realtà.