Papa Francesco, il vescovo Cevolotto: “Arricchiti dalla testimonianza che ci ha consegnato fino alla fine” – VIDEO

Questa mattina abbiamo ricevuto la notizia della morte di Papa Francesco, è stata una notizia che ci ha addolorato e ci ha sorpreso. Ma d’altra parte, come tante cose che Papa Francesco ha vissuto, ha detto in questo suo Pontificato: ci ha sorpreso in vita e possiamo dire che ci ha sorpreso anche la morte”. Così il vescovo della Diocesi di Piacenza e Bobbio, monsignor Adriano Cevolotto.

Il messaggio del vescovo Cevolotto

A pensarci, questo ultimo tempo della sua vita in mezzo a noi è stato segnato da una da un susseguirsi di fatti, di comportamenti, di gesti più che di parole. Noi tendenzialmente pensiamo al Magistero fondato sulla parola, Papa Francesco invece ci ha insegnato fin dall’inizio che ogni Magistero è fatto di parole ma anche di gesti. Spesso i gesti sono più eloquenti di tante parole”.

“In questo tempo ci ha parlato con il gesto della sua fragilità, della sua malattia. Ci ha parlato in questi ultimi giorni con la sua visita frequente nelle basiliche per pregare, per ricordarci che anche un Papa è un credente che ha bisogno di alimentare continuamente la sua vita di fede nella preghiera”.

“Ci ha abituato a visitare i luoghi della sofferenza e allora è andato in carcere in questi giorni. Ancora una volta a rinnovare l’impegno e l’attenzione a cogliere questi luoghi dove l’umanità è ferita e deragliata, ma non priva di speranza.

“Ci ha consegnato le parole della Via Crucis. Idealmente una specie di testamento, di testamento spirituale. Ci ha consegnato l’ultima benedizione. Credo che quel gesto e quella quella voce così debole, così flebile, con la quale è impartito l’ultima benedizione, sia stato il suo congedo”.

“E allora noi oggi siamo certamente addolorati, ma insieme anche siamo arricchiti da questa testimonianza che Papa Francesco ci ha consegnato fino alla fine. Possiamo ben dire che il suo congedo è il coronamento di una vita, di una testimonianza, di un Magistero che hanno segnato e segnano non solo la vita del mondo e della Chiesa, ma anche la vita di ciascuno di noi”.