Parchimetri e disagi, Putzu (Liberali): “Cosa intende fare la giunta per migliorare la situazione?”

Cosa intende fare l’amministrazione per far si che il cittadino possa facilmente pagare in contanti come avviene in qualsiasi altra città italiana il periodo di sosta di cui necessita? Lo chiede in una interrogazione il consigliere comunale dei Liberali, Filiberto Putzu. Un’interrogazione che arriva dopo la visita dell’inviato di Striscia la Notizia, Capitan Ventosa.

“Risale al 14 febbraio 2024 la notizia di un accordo Comune-GPS al fine di consentire il pagamento della sosta frazionando la seconda ora e quelle successive in fasce da 20 minuti. Da allora plurime ed insistenti segnalazioni hanno evidenziato la difficoltà del pagamento in contanti con la comparsa sul display del parcometro della scritta “somma vietata” se l’utente non inserisce esattamente la cifra di 1,80€ per la prima ora e l’eventuale esatto importo dell’ora successiva”, spiega Putzu.

“Il 17 aprile 2024 pur valutando la disponibilità a modifiche il gestore GPS avrebbe dichiarato che la tariffazione oraria suddivisa in tre frazioni di 20 minuti sarebbe scelta del Comune. La situazione è immutata con grave riverbero sui cittadini che solo dopo inserimento delle monete e monetine esatte possono vedere rilasciato dalla macchinetta il tagliando di sosta. Nei giorni scorsi, un inviato di Striscia la Notizia ha affrontato il tema parcheggio a Piacenza senza riuscire a pagare la sosta, e nei prossimi giorni a questa situazione verrà data amplificazione a livello nazionale”.