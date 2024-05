Movimento 5 Stelle: “A Piacenza è emergenza consumo di suolo”

“Nel mio incontro con il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Piacenza abbiamo parlato non solo di lavoro, ma anche di consumo di suolo, un problema drammatico in questo territorio, che ha conseguenze drammatiche sul lungo termine, ma che gli enti locali e il governo Meloni continuano a sottovalutare”.

Così in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare e capolista del Movimento 5 Stelle nel Nord-Est alle prossime elezioni europee.

“Anche il progetto di rinnovamento del tratto della SS45 della Valtrebbia consumerà inutilmente suolo, costerà centinaia di milioni di euro e non è stato condiviso con i cittadini che subiranno pesanti conseguenze per i cantieri che verranno. Molte attività commerciali rischiano di chiudere. Sul progetto della SS45 ho già presentato alla Commissione europea e siamo in attesa di una risposta. Ringrazio per l’organizzazione e per il proficuo confronto tutti i cittadini, gli attivisti, Fabio Magistrati, coordinatore provinciale ed Eros Franzini, coordinatore del gruppo territoriale del M5S”.