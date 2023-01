Calcio dilettanti, i risultati: vincono Gotico e Alsenese nei derby di Promozione

Tutti i risultati del weekend di Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Diverse partite rinviate per impraticabilità dei campi, tra le quali la sfida di Eccellenza Agazzanese-Piccardo Traversetolo.

Eccellenza

Rinviata a mercoledì 1 febbraio (ore 20:30) la sfida dell’Agazzanese in casa contro il Piccardo Traversetolo. La Castellana Fontana esce sconfitta 1-0 dal match in casa del Rolo e resta, dunque, in piena zona retrocessione. Raccoglie, invece, un punto il Nibbiano&Valtidone che allo scadere raggiunge il Castelvetro sull’1-1 (rete di Jakimovski su rigore al 97’). I biancorossoblu salgono così a 25 punti.

In campo anche:

Arcetana-Colorno 1-4

Borgo San Donnino-Boretto 2-1

Campagnola-Virtus Castelfranco 0-1

Cittadella-Modenese 6-0

La Pieve Nonantola-Sasso Marconi 0-1

Real Formigine-Fidentina 2-1

Vignolese-Anzolavino 1-1

Promozione

Nel derby di alta classifica hanno la meglio i padroni di casa del Gotico Garibaldina che si impongono per 2-1 sulla Bobbiese e mettono pressione sulla capolista Pontenurese (in campo alle 17:30 contro il Noceto). Vince, invece, nell’altro derby piacentino l’Alsenese per 2-0 sul Vigolo Marchese. Si prende i tre punti, infine, anche il Carpaneto Chero che supera 1-0 la Polisportiva Il Cervo.

In campo anche:

Carignano-Felino 0-0

Polisportiva Brescello-Terme Monticelli 1-0

Solignano-Tonnotto San Secondo 1-0

Team Traversetolo-Futura Fornovo Medesano 0-1

Prima Categoria

La capolista Borgonovese raccoglie soltanto un punto nella trasferta contro il Fidenza (1-1). Ne approfitta la Spes Borgotrebbia che batte 2-0 il Soragna e accorcia in classifica (-4). Vince anche la Pontolliese Gazzola per 2-1 in esterna contro la Viarolese Sissa.

In campo anche:

Fiore Pallavicino-Zibello Polesine 1-0

Lugagnanese-Sporting Fiorenzuola 3-3

Sannazzarese-Vigolzone 1-1

Sarmatese-Junior Drago (rinviata)

Ziano-Audax Fontanellatese 0-0

Seconda Categoria

Nel girone A, a sorpresa il Riverniviano (primo) pareggia contro il Podenzano (penultimo) per 1-1. L’Audax Libertas vince 2-1 sul campo del Gossolengo Pittolo e sale al quarto posto. Pari per 1-1 anche nel big match tra Bobbio Perino e San Lazzaro.

In campo anche:

Pianellese-San Nicolò (rinviata)

San Corrado-Gragnano 1-2

San Rocco-Travese (rinviata)

San Giuseppe-Rottofreno 1-1

Nel girone B, invece, la capolista Arquatese supera agevolmente il fanalino di coda San Leo per 3-1. Vince di misura 1-0 la Salicetese contro il Fonta. Infine, la Pro Villanova pareggia 1-1 contro il Fraore.

In campo anche:

Cadeo-Mezzani 0-0

Fulgor San Secondo-Combisalso 1-0

Gropparello-Corte (fischio di inizio alle 18:30)

San Polo-Virtus San Lorenzo 0-1

Terza Categoria

In attesa del match della capolista Virtus Piacenza contro la Fulgor Fiorenzuola, la Folgore vince 3-0 in casa contro il Caorso. Infine, pareggio a reti bianche (0-0) in Turris-Vernasca.

In campo anche:

Academy Moretti-Podenzanese 1-1

Alseno-Primogenita 2-0

Besurica-Gerbidosipa 4-2

Bettola Farini-Bivio Volante (rinviata)

San Filippo Neri-San Polo (rinviata)

