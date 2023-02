“Pelléas et Melisande”, l’opera in scena al Municipale il 3 febbraio. Promozione per gli studenti universitari

Una promozione speciale riservata agli studenti universitari, per assistere all’opera “Pelléas et Melisande” di Claude Debussy – in cartellone venerdì 3 febbraio alle 20 e domenica 5 alle 15.30 presso il Teatro Municipale – alla tariffa ridotta di 10 euro. Sarà sufficiente esibire in biglietteria un documento che attesti l’iscrizione all’anno accademico in corso, potendo inoltre acquistare – allo stesso prezzo agevolato – anche un secondo ingresso per un accompagnatore, purché di età inferiore ai 30 anni e di cui si possa presentare un documento di identità.

Pelléas et Melisande

L’iniziativa è promossa dall’assessorato comunale alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca in collaborazione con la Fondazione Teatri di Piacenza: un’occasione preziosa, per gli studenti, di accostarsi a un’opera considerata l’emblema del simbolismo in musica, che nell’allestimento in scena al Municipale, per la regia di Barbe & Doucet, vedrà sul podio il Maestro Marco Angius.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biglietteria del Teatro Municipale – aperta il martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 13, il mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, nonché il venerdì dalle 10 alle 15 – ai numeri 0523-385720 e 0523-385721, o scrivendo biglietteria@teatripiacenza.it . Nei giorni di spettacolo, la biglietteria apre nei 90 minuti precedenti l’inizio della rappresentazione.