Superlega – Cluster e covid: ecco come cambia il calendario della Gas Sales Piacenza

La Società Gas Sales Piacenza comunica che la Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio del recupero Gas Sales Piacenza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, previsto per domenica 26 dicembre, a mercoledì 12 gennaio alle ore 20.30, per probabile cluster in corso nella squadra ospite. Slitta quindi a data da destinarsi il previsto recupero di Consar RCM Ravenna – Gas Sales che era in calendario il 12.

Si informa inoltre l’anticipo al 2 gennaio alle ore 18.00 della 5a giornata di ritorno, prevista il 16 gennaio 2022, dove Gas Sales Piacenza incontrerà Vero Volley Monza.

Coppa Italia

Nuova pianificazione anche per i Quarti della Del Monte® Coppa Italia. Le variazioni sono necessarie per consentire il completamento della classifica dell’andata, che stilerà gli accoppiamenti dei Quarti. Le partite di domenica 2 gennaio che decideranno l’accesso all’Unipol Arena sono state posticipate a domenica 16 gennaio. La Final Four è invece in programma il 22 e 23 gennaio.

Situazione biglietti

Chi ha acquistato il biglietto per il match Gas Sales – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia potrà utilizzarlo in occasione del recupero della gara.