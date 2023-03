Perde il controllo della motosega e si ferisce a un braccio, incidente in via Chero. Improvvisamente la motosega che stava imbracciando in quel momento gli sarebbe scivolata procurandogli un profondo taglio al braccio. Ferito un operaio di un’azienda di manutenzione del verde che in quel momento stava effettuando alcuni lavori di potatura. Sul posto il 118 che ha condotto l’uomo al pronto soccorso: le sue condizioni non sono gravi.