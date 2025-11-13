Potenziata l’accoglienza notturna per le persone senza dimora, dieci posti aggiuntivi alla Stazione di Posta

Verranno messi a disposizione, al 1° piano della struttura di via Bolzoni dove è operativa, dall’aprile di quest’anno, anche la “Stazione di Posta”, dieci posti letto destinati a dormitorio maschile, con ingresso tra le 20 e le 22 di ogni sera, permanenza sino alle 8 del mattino successivo, fornitura di prodotti per l’igiene personale, teli da bagno, colazione e primi generi di conforto.

L’Amministrazione comunale ha affidato alla Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII il potenziamento dell’accoglienza notturna per le persone in condizioni di grave disagio abitativo, sociale e lavorativo nella stagione più soggetta a rigide temperature notturne, dal 17 novembre prossimo sino al 12 aprile 2026.

E’ prevista la presenza notturna di un operatore nella fascia tra le 20 e le 8 del giorno seguente, la registrazione degli ospiti per la trasmissione dei dati alle autorità competenti e la garanzia di un supporto educativo agli utenti, finalizzato anche ad avviare un percorso di recupero verso una progressiva autonomia.

“E’ il quarto anno, ormai, che il Comune attiva questo servizio a integrazione della rete territoriale di supporto già esistente, sempre nell’ottica della sinergia con tutte le realtà in prima linea in quest’ambito”, spiega l’assessora al Welfare Nicoletta Corvi.

Nel febbraio 2023, grazie alla disponibilità della Comunità Ortodossa Macedone, otto posti letto erano stati ricavati in una struttura del centro sportivo adiacente alla parrocchia di San Sepolcro, mentre nei due inverni successivi (primi mesi del 2024 e del 2025) il servizio aveva trovato collocazione dapprima negli spazi del Centro Manfredini in via Beati e in seguito, grazie alla collaborazione di Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo, presso la sede dell’associazione in via Martelli.

I dieci posti di imminente attivazione in via Bolzoni si aggiungono agli altrettanti presso il Rifugio Segadelli – destinati anch’essi a una fruizione maschile – e ai quattro posti del dormitorio femminile Sant’Anna, in Stradone Farnese, “nel quadro più ampio – sottolinea l’assessora Corvi – di un sistema integrato che vede l’Amministrazione comunale agire in dialogo con tutti gli attori impegnati localmente nell’assistenza di prima soglia e nel sostegno alle persone in condizioni di estrema vulnerabilità e fragilità socioeconomica.