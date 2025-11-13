Assaltano una panetteria sfondando la vetrina, all’interno i dipendenti al lavoro: scatta l’inseguimento coi carabinieri

Irrompono all’interno di un locale per rubare il registratore di cassa, all’interno erano presenti alcuni dipendenti al lavoro. A entrare in azione tre malviventi. I banditi hanno preso di mira il locale Mister Papi, lungo la Statale 412, in località Spada, alle porte di Borgonovo.

Dopo aver frantumato una porta a vetri, i tre sono entrati nel locale. Alcuni dipendenti erano al lavoro in quel momento e hanno iniziato a gridare contro i banditi, intimando loro di andarsene. I malviventi hanno afferrato il registratore di cassa e poi si sono dati alla fuga.

I carabinieri, allertati dai lavoratori presenti nel negozio, si sono messi alla ricerca dei fuggitivi, intercettandoli pochi minuti dopo. E’ scattato l’inseguimento che si è protratto fino a Sarmato.

Nella fuga, i banditi hanno tentato di ostacolare la strada ai carabinieri lanciando contro la loro auto oggetti di ogni tipo, compresa la mazza con cui poco prima avevano abbattuto la vetrata della panetteria. Non solo: i fuggitivi hanno anche urtato una gazzella. Fortunatamente non si registrano feriti tra le forze dell’ordine.

Arrivati alle porte del paese, i malviventi hanno abbandonato la vettura e sono fuggiti nei campi. A bordo della vettura i militari hanno trovato il registratore di cassa appena trafugato dal bar. Indagini sono in corso.

